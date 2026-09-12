Мона: Иван е най-дългото ми гадже
Мона и Иван се готвят за концерта с "Роксет"
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Мона и Иван се готвят за концерта с "Роксет"
Иван Тишев, известен като Боби от "Революция Z", и половинката му Надя от "Deep zone" решиха да поразкрият малко от кухнята на отношенията си. Басистъ...
7 неща, които не знаете за Боби от "Революция Z" Иван Тишев, който е готиният Боби от "Революция Z", отново е сред най-копираните и обожавани от тийн...
Боби от "Революция Z" живее с Надя от Deep Zone
София. Иван Тишев засега няма сериозна приятелка, но и не търси. Звездата от сериала "Революция Z" призна, че няма много време за любов, защото се е о...