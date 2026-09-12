Всичко за Иван Такев

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Иван Такев - Човекът отзвук

Иван Такев - Човекът отзвук

Иван Такев изпреварил Ройтерс с новина за депутатската стачка За мнозина той е едно от лицата на "Отзвук" - предаването на БНТ, което дълго време "ме...

18 юни | 20:00
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