Иван Такев разплака България със снимки и думи за Деница
Изминаха 40 тягостни дни без нашата Деничка звездичка, написа бащата
Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Такев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изминаха 40 тягостни дни без нашата Деничка звездичка, написа бащата
Деница Такева-Германова си отиде твърде рано от този свят - на 40 години
Приходите на Българската фондова борса от комисиони за сделки през първото тримесечие на 2016 г. са спаднали с 44,39% спрямо същия период на 2015 г. П...
Иван Такев изпреварил Ройтерс с новина за депутатската стачка За мнозина той е едно от лицата на "Отзвук" - предаването на БНТ, което дълго време "ме...