Всичко за Иван Шопов

Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Шопов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Чудесата на България
Made in BG: Диджеят с много имена

Made in BG: Диджеят с много имена

Иван Шопов всеки уикенд обикаля клубовете на Европа Той има много таланти и за всеки - по едно различно име. Когато издава плочи - вече над 60 - и об...

08 януари | 23:05
0 коментара
18900