Иван Шопов и компания с нов албум
Trigaida представят новия си албум "Полет" в Mixtape 5 на 24 април
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Trigaida представят новия си албум "Полет" в Mixtape 5 на 24 април
Ако само се подпираш на него без уважение, той поевтинява, казва известният музикант, продуцент и ди джей
Ще го срещнете под имената Бalkansky, Cooh, Drum Kid и Иван Шопов. Последното е по лична карта, останалите - по творческа необходимост. Разчетворяване...
Иван Шопов всеки уикенд обикаля клубовете на Европа Той има много таланти и за всеки - по едно различно име. Когато издава плочи - вече над 60 - и об...