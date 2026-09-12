Пловдив официално пое организацията на световното по гребане през 2026
Шефът на Федерацията Жан-Кристоф Ролан връчи знамето на новите домакини
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Шефът на Федерацията Жан-Кристоф Ролан връчи знамето на новите домакини
Той е един от най-старшите руски офицери, участвали във войната в Украйна
Националите Силвия Дънекова („Европул" – Бургас) и Иван Попов („Берое" – Стара Загора) са шампиони на България в дисциплината кроскънтри за 2016 г. Н...
Убийците на 33-годишният Иван Попов – Костов били притискани да работят за него като наркодилъри. Това съобщи Флагман.БГ. Извършителят на показния раз...