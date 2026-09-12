Хъшовете възпяха Чочо
Сашо Морфов прочете свое стихотворение, което посвети на стария си приятел
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Сашо Морфов прочете свое стихотворение, което посвети на стария си приятел
Премиерата на книгата "Писма до сина ми Чочо" е на 12 май в Народния театър "Иван Вазов" Година след смъртта на актьора Петър Попйорданов - Чочо изли...
Някогашният шеф на Киноцентъра, БНТ и Сатирата написа "Писма до сина ми"