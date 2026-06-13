Синът на отвлечения Киро Киров лети с 333 км/ч (ВИДЕО)
Сигнал за смущаващо видео, на което шофьор показва как се движи с над 330 км/ч по път в България, се появи в интернет. Сигналът е подаден от зрител на...
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Сигнал за смущаващо видео, на което шофьор показва как се движи с над 330 км/ч по път в България, се появи в интернет. Сигналът е подаден от зрител на...