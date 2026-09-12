Всичко за Иван Газдов

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Иван Газдов черпи за 70

Иван Газдов черпи за 70

Големият график Иван Газдов, който днес навърши 70, признава, че е милионер - ако брои годините в минути. Той почерпи в тесен семеен кръг, а за цените...

02 ноември | 22:10
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