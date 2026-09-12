7 млн. без доказан произход минали през сметките на Бисеров
7 милиона лева са преминали през банковите сметки на бившия зам.-председател на Народното събрание Христо Бисеров и на неговия доведен син Ивайло Глав...
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7 милиона лева са преминали през банковите сметки на бившия зам.-председател на Народното събрание Христо Бисеров и на неговия доведен син Ивайло Глав...
По искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Софийският градски съд запорира имущество на обща стойност 1 555 883 лв.,...
София. Гаранция от 25 000 лв. и забрана да напускат страната получиха бившият заместник-председател на Народното събрание Христо Бисеров и доведеният...
Главинков бил в комбина с един от големите играчи във фотоволтаиците