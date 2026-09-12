Ивайло Димитров от протеста: Само 2 ч. изтрая думата на зам.-министър
Играят си с нервите ни,каза той
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Играят си с нервите ни,каза той
Ивайло Димитров ще си търси късмета другаде
37 млн. лв. ще инвестира световна компания за вакумно опаковане у нас. Вложението ще бъде направено до края на 2018 г. Фирмата ще построи в Божурище з...
Косъма оскуба "канарите" насред Пловдив. Нападателят Ивайло Димитров донесе три точки за "Славия" срещу "Ботев" с попадението си в 60-ата минута. Дом...