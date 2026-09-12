Всичко за Ивайло Димитров

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Косъма оскуба "канарите"

Косъма оскуба "канарите"

Косъма оскуба "канарите" насред Пловдив. Нападателят Ивайло Димитров донесе три точки за "Славия" срещу "Ботев" с попадението си в 60-ата минута. Дом...

16 август | 18:31
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