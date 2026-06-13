Бели сертификати намаляват енергийната ни зависимост
Повишаването на жизнения стандарт минава през понижаване на разходите за енергия Те ще създадат допълнителен стимул за инвестиции в енергийна ефектив...
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Повишаването на жизнения стандарт минава през понижаване на разходите за енергия Те ще създадат допълнителен стимул за инвестиции в енергийна ефектив...