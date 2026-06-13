Йордан Младенов пред СТАНДАРТ: Перистера вдъхна нов живот на Пещера
Новата ни цел е създаването на исторически комплекс, казва Йордан Младенов, кмет на Община Пещера и председател на Постоянната комисия по европейски...
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Новата ни цел е създаването на исторически комплекс, казва Йордан Младенов, кмет на Община Пещера и председател на Постоянната комисия по европейски...