Всичко за Испанка

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Испанка е новата "Мис Свят"

Испанка е новата "Мис Свят"

Избраха новата "Мис Свят". Короната за най-красивата жена в света бе спечелена от испанката Мирея Ройо на конкурса по красота, който се проведе в кита...

20 декември | 9:00
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Испанка се учи от Камата

Испанка се учи от Камата

Христо Стоичков има вярна сянка на стадионите, обяви "Глобо". Неизменно до Камата на банките е репортерката на испанския "Ас" Патрисия Домингес Сориан...

26 юни | 18:51
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