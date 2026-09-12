Комета изгоря след среща със Слънцето
Кометата Айсън (ISON) не успя да оцелее след близката си среща със Слънцето. Айсън, която бe огромен ледено-скален блок, трябваше премине край повърхн...
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Кометата Айсън (ISON) не успя да оцелее след близката си среща със Слънцето. Айсън, която бe огромен ледено-скален блок, трябваше премине край повърхн...
Днес кометата ще премине най-близо до Слънцето и ще е най-ярка
Кометата е повишила яркостта си 16 пъти само за два дни