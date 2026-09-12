Хвърлят Иса срещу "Левски"
"Берое" ще хвърли най-новото си попълнение на "Герена" в неделя. Исмаил Иса получи картотека и треньорът на Петър Хубчев вероятно ще го пусне титуляр...
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"Берое" ще хвърли най-новото си попълнение на "Герена" в неделя. Исмаил Иса получи картотека и треньорът на Петър Хубчев вероятно ще го пусне титуляр...
Лондон. Българският нападател Исмаил Иса вкара за Шериф Тираспол срещу Тотнъм в двубоя от Лига Европа снощи. Все пак "шпорите" спечелиха на "Уайт Харт...
Соунси. Кубан Краснодар с Ивлеин Попов в състава си завърши 1:1 като гост срещу Суонзи в мач от груповата фаза на Лига Европа. Британският тим, който...
Над 30 000 викат за Попето, Иса носи хикс на "Шериф"
"Литекс" удари джакпот от 1 млн. лева. "Оранжевите" спазариха Исмаил Иса с шампиона на Молдова "Шериф". Роденият в Търговище нападател подписа за 3 го...