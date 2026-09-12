Всичко за Исмаил Иса

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Хвърлят Иса срещу "Левски"

Хвърлят Иса срещу "Левски"

"Берое" ще хвърли най-новото си попълнение на "Герена" в неделя. Исмаил Иса получи картотека и треньорът на Петър Хубчев вероятно ще го пусне титуляр...

17 септември | 18:05
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