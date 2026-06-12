Джихадистите дрогирали изгорения пилот
Изгореният йордански пилот Моас ал-Касазбех е бил натъпкан с наркотици до козирката по време на зловещата екзекуция. Това съобщи медия от Саудитска Ар...
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Изгореният йордански пилот Моас ал-Касазбех е бил натъпкан с наркотици до козирката по време на зловещата екзекуция. Това съобщи медия от Саудитска Ар...