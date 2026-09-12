Смъртта на Каримов като край на една епоха
Боян Чуков По принцип за Узбекистан се говори малко в световните медии. Въпреки че страната е ключова за Централна Азия в демографско и географско от...
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Боян Чуков По принцип за Узбекистан се говори малко в световните медии. Въпреки че страната е ключова за Централна Азия в демографско и географско от...
Узбекистанският президент Ислам Каримов почина на 78-годишна възраст след мозъчен кръвоизлив. За тежкото състояние на управлявалия 27 години диктатор...
Това е първото посещение на български правителствен ръководител в Узбекистан след установяването на дипломатически отношения между двете страни Преми...