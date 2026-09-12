Всичко за Ислам Каримов

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Инсулт погуби Ислам Каримов

Инсулт погуби Ислам Каримов

Узбекистанският президент Ислам Каримов почина на 78-годишна възраст след мозъчен кръвоизлив. За тежкото състояние на управлявалия 27 години диктатор...

02 септември | 19:30
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