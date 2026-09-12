Дъщерята на прочута актриса се поглези със скъп подарък
Какво си купи тя за рождения си ден
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Какво си купи тя за рождения си ден
Положението станало критично в един етап от заболяването й
Актрисата развила двойна бронхопневмония
Голямата актриса била на системи от сутрин до вечер
Маргарита Хранова и обичаната актриса Искра Радева ще гостуват в Каварна за празника на жената – 8 март, съобщиха от морското кметство. И уточняват, ч...
Искра Радева подарява отново "Коледни звезди" на меломаните в България. Традиционният бляскав концерт, продуциран от актрисата, която пее прекрасно, д...