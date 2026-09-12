Мощна подкрепа! Говори Искра Михайлова от "Възраждане"
Виждахме как подкрепата за нас се увеличава по време на кампанията, хората се включваха да помагат като доброволци
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Виждахме как подкрепата за нас се увеличава по време на кампанията, хората се включваха да помагат като доброволци
Велико Търново. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, кметът на община Велико Търново Даниел Панов, кметът на община Горна Оряховиц...
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