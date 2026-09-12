Ищар качи Рафи на стената
Майсторското превъплъщение на Рафи като Ищар в риалитито "Като две капки вода" предизвика симпатиите на израелската певица. Тя толкова хареса изпълнен...
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Майсторското превъплъщение на Рафи като Ищар в риалитито "Като две капки вода" предизвика симпатиите на израелската певица. Тя толкова хареса изпълнен...
София. Организаторите на концерта на световно известната изпълнителка Ищар, който се проведе тази събота, не са заплатили авторски права за провеждане...
Ищар излезе в началото в секси синя рокля