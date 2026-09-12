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Ищар качи Рафи на стената

Ищар качи Рафи на стената

Майсторското превъплъщение на Рафи като Ищар в риалитито "Като две капки вода" предизвика симпатиите на израелската певица. Тя толкова хареса изпълнен...

19 април | 19:50
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