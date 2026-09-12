България прекратява участието си в ISAF
София. От 31 декември тази година България ще прекрати участието си в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганист...
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София. От 31 декември тази година България ще прекрати участието си в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганист...
От 31 декември 2014 г. България прекратява участието си в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан, а от 1 н...
Един човек е загинал, а трима са ранени Кабул. Афганистанската столица Кабул посрещна утрото със силна експлозия, при която един човек загина, а трим...
Стара Загора. 15-та рота от състава на Българската армия заминава за Афганистан, където ще са част от операцията на Международните сили за поддържане...
Кабул. НАТО предаде пълния контрол върху сигурността в Афганистан на армията за пръв път от военната инвазия през 2001 г. По време на церемония в Кабу...
Четирима войника от международните сили за сигурност са загинали в Афганистан при два отделни инцидента, предаде Би Би Си, цитирайки официално изявлен...