Прекратиха пълномощията на Ирена Коцева
След разгорещени спорове депутати прекратиха пълномощията на Ирена Коцева като народен представител. Тя подаде оставката си миналия петък във връзка...
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След разгорещени спорове депутати прекратиха пълномощията на Ирена Коцева като народен представител. Тя подаде оставката си миналия петък във връзка...
Общинарят и парламентаристката напуснаха, Цветанов брани колежката си Скандал с обществена поръчка за спирки в София приключи с две оставки. Премиеръ...
Народният представител от ГЕРБ Ирена Коцева подаде оставка като депутат в 43-тото Народно събрание. Коцева депозира оставката си в деловодството на На...
В крайна сметка съдбата на депутатското място на Ирена Коцева ще се реши на заседание на парламентарнтата група на ГЕРБ. То ще е във вторник преди нач...
Сутринта разговарях с кмета на София г-жа Фандъкова по повод материала, излъчен от Нова телевизия. Заради създалото се напрежение и внушения сред граж...
Премиерът Бойко Борисов е поискал депутатката от ГЕРБ Ирена Коцева да подаде оставка като депутат от 43-тото Народно събрание. Това потвърдиха пред "С...