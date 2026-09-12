20 задържани на българо-румънската граница
В групата има непълнолетно лице
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В групата има непълнолетно лице
Трима души са приети в болница с наранявания след масов бой между имигранти в центъра за бежанци в кв. "Военна рампа" в столицата. Единият от имигрант...
Мигрантите, които бяха намерени премръзнали край Малко Търново, се определят като иракчани. Това каза пред БНТ главен комисар Антони Ангелов, директор...
Приетите в хасковската болница иракчани са в стабилно състояние и не представляват заплаха за околните. Това каза изпълнителният директор на болница Г...
Вследствие на невиждан щурм на бежанци на граничен пункт "Капъ куле", той затвори за над 2 часа снощи границата с Турция при Капитан Андреево. "Атака...
30 сирийци и трима иракчани са били заловени на Дунав мост. те се опитали да преминат с камион с турска регистрация, който е пътувал транзитно за Финл...
София. България е експулсирала 46 нелегални имигранти от Ирак обратно в родната им страна рано тази сутрин. Причината е, че нито един от тях не отгова...
Багдад. Ирак е екзекутирал 11 души, осъдени за престъпления, свързани с терористични атаки, съобщи Агенция Франс прес, като се позова на служител в пр...
За 7 има съмнения за връзка с терористични ислямистки организации