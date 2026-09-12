Наш топ диетолог с ключови съвети за храненето през лятото
Ипократис Пападимитракос наблегна на това колко важен е дневният прием на вода
Следете всички новини, анализи и коментари за Ипократис Пападимитракос. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ипократис Пападимитракос наблегна на това колко важен е дневният прием на вода
Най-малкото и основно нещо, което трябва да правим, е да пием вода
Виновник за шкембето е мезето, пивото е пълно с витамини, обяви диетологът Пападимитракос Калориите от 330 мл бира могат да се изгорят с 33 минути хо...