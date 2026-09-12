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Alibaba атакува Уолстрийт

Alibaba атакува Уолстрийт

Ню Йорк. Водещата китайска компания за електронна търговия Alibaba излиза на борсата. Гигантът реши да направи IPO-то си на Нюйоркската фондова борса....

18 септември | 8:01
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