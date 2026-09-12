IPO-то на "АмонРа Енерджи" събра 3,1 млн. на борсата
Видно е, че инвеститорите в България все повече се интересуват от зелена енергия, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ
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Видно е, че инвеститорите в България все повече се интересуват от зелена енергия, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ
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