Новият iPhone SE вече може да бъде закупен от А1
Устройството привлече вниманието с най-достъпната цена за нов модел на iPhone в последните години
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Устройството привлече вниманието с най-достъпната цена за нов модел на iPhone в последните години
Най-достъпният iPhone досега ще бъде наличен в търговската мрежа на А1 през май
iPhone SE ще бъде достъпен за предварителни поръчки в няколко страни още на 24 март и ще излезе по магазините на 31 март. От Apple обещава новият ком...
На 21 март "Епъл" (Apple) представи поредното попълнение в смартфон линията си - "iPhone SE". Това не е "iPhone 7", който трябва да се появи в края на...
Днес в 19:00 ч. българско време технологичният гигант Apple ще представи най-новото попълнение в смартфоните си – iPhone SE. Новият мобилен телефон е...