ВИДЕО: Новият iPhone 6 Plus се огъва
Дългоочакваният от всички фенове iPhone 6 Plus се оказа, че се огъва в джобовете. Потребители в САЩ, които вече са си закупили представения преди дни...
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Дългоочакваният от всички фенове iPhone 6 Plus се оказа, че се огъва в джобовете. Потребители в САЩ, които вече са си закупили представения преди дни...
От Apple явно искат да минат тънко. Но да си кажем нещата директно, както се казва - право, куме, в очи... Дългоочакваният iPhone 6 е фин като модел...
Купертино. Часове след като технологичният гигант Apple представи новите модели смартфони - iPhone 6 и iPhone 6 Plus, техноманяците не спират да преот...