Всичко за Iphone 6

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Мтел пуска днес iPhone 6

Мтел пуска днес iPhone 6

Смартфонът ще се предлага за 83,90 лв. на месец с Мтел трансфер XL Култовият смартфон iPhone 6 от днес започва да се продава в магазините на Мтел. Но...

01 октомври | 5:00
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iPhone 6 - големите очаквания

iPhone 6 - големите очаквания

Феновете на култовия смартфон искат по-голям екран, повече памет и по-умен асистент iPhone 6 смело може да бъде наречен най-дългоочакваната джаджа на...

05 август | 20:50
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