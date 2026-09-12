Сами си избирате дизайна на iPhone 5s за 54 400 паунда
Рекламиран със слогана "Истинско произведение на изкуството" Superstar Ice iPhone 5s безспорно е най-лъскавият и луксозен смартфон в продажба. Облицо...
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Рекламиран със слогана "Истинско произведение на изкуството" Superstar Ice iPhone 5s безспорно е най-лъскавият и луксозен смартфон в продажба. Облицо...
Купертино. Apple постигна нов рекорд и в рамките на три дни в края на седмицата продаде 9 милиона бройки от новите мождели на iPhone 5S и 5C. Компания...
Берлин. Германски хакери заявиха, че са успели да разбият скенера за пръстови отпечатъци, вграден в iPhone 5S. Съобщението идва само два дни след кат...
Купертино. Apple пусна в продажба последния си модел смартфон iPhone 5S. В петък сутринта моделът вече беше в търговската мрежа в Азия и Европа, а ско...
Купертино. Apple Inc представи два нови смартфона във вторник включително iPhone 5C, който се предлага в пет цвята и започва на цена от $99 с договор...