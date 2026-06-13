Вземи iPhone 16E с ексклузивна отстъпка онлайн от Vivacom
Интегрираната Apple Intelligence прави ежедневието още по-лесно
Следете всички новини, анализи и коментари за iPhone 16e. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Интегрираната Apple Intelligence прави ежедневието още по-лесно
Най-новият смартфон от Apple – безкомпромисно представяне на по-достъпна цена
Смартфонът е наличен в два елегантни матови цвята
Клиентите на телекома ще могат да поръчат новия смартфон от 15:00 ч. на 21 февруари до 23:59 ч. на 27 февруари