Отчуждения на терени бавят европроектите
Пускат в експлоатация ремонтираните гари в София и Бургас до март 2016 г. Приключиха дейностите по обновяване на жп станциите в Ст. Загора и Димитров...
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Пускат в експлоатация ремонтираните гари в София и Бургас до март 2016 г. Приключиха дейностите по обновяване на жп станциите в Ст. Загора и Димитров...
Електронна система ще следи композициите в реално време Какви са причините за дерайлирането на пътнически влак на гара Стряма и за прекъсването на дв...