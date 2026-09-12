В Деня на детето, люлка ще радва специалните деца на Казанлък
На 1 юни ще бъде монтирана специализирана люлка за деца в инвалидни колички в парк Розариум
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На 1 юни ще бъде монтирана специализирана люлка за деца в инвалидни колички в парк Розариум
София. Зеленооката красавица Симона Димитрова, която стана любимка на феновете на баскетбола в България още с първото си появяване на терена пропътува...
Изселник от Източните Родопи, който от години живее в Истанбулска община, предостави на болницата в Кърджали инвалидни колички. Любопитното е, че з...
София. По време на станалото вече традиционно петкилометрово състезание по тичане в Южния парк(www.5kmrun.bg) малък френско-български екип от ученици...