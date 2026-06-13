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В Германия, Австрия и Чехия всеки втори плаща през мрежата Малкият брой на онлайн транзакциите плаши повече от свитото кредитиране, твърдят експерти...
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В Германия, Австрия и Чехия всеки втори плаща през мрежата Малкият брой на онлайн транзакциите плаши повече от свитото кредитиране, твърдят експерти...