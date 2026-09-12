Манолова иска закриване на интернатите
Омбудсманът Мая Манолова. настоява интернатите и възпитателните училища да бъдат закрити. Днес тя ще представи доклад на Националния превантивен механ...
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Омбудсманът Мая Манолова. настоява интернатите и възпитателните училища да бъдат закрити. Днес тя ще представи доклад на Националния превантивен механ...
София. Възпитателните училища и интернатите са остарели, създадени са в минало време и по закони от 50-те години на миналия век, когато реалностите у...
София. Социалните служби започват проверки в 8-те социално-педагогическите интерната в България. Причината е скандалният случай с бити деца в дома в С...