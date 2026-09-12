4 научнодоказани признака, че другите ви харесват
Проучване на психолози показа как да се идентифицира скритата привлекателност
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Проучване на психолози показа как да се идентифицира скритата привлекателност
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По-умните хора прекарват повече време в мързелуване. Това показват данни на ново проучване на екип от Университета Флорида Гълф Коуст в САЩ, цитирано...
Преди назначаване и повишаване в длъжност на служители в Агенция "Митници" кандидатите трябва да преминат успешно тестове, които ще оценяват тяхната ч...
София. Организацията на на най-интелигентните хора "Менса - България" предложи на всички парти, коалиции и индивидуални участници в изборите за Европе...
Коефициантът за интелигентност на детето е по-висок от този на британския премиер