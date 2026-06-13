Нови близо 180 млн. лв. тръгват към бизнеса
Между 50 хил. и 1,5 млн. лв. могат да получат малки и средни предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност „Мое обещание беше да обърне...
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Между 50 хил. и 1,5 млн. лв. могат да получат малки и средни предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност „Мое обещание беше да обърне...
До 600 000 лв. безвъзмездна помощ от Брюксел за закупуване на нови машини ще получат родните фирми. Това предвижда първият етап от новата оперативна п...