Инна Ефтимова с 2 победи на "Нови Звезди"
Топ-атлетите ни загряха за националния шампионат
Следете всички новини, анализи и коментари за Инна Ефтимова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Топ-атлетите ни загряха за националния шампионат
Спринтьорката зае седмо място в серията си
Инна Ефтимова спечели спринта на 60 метра
Водещите български спринтрьори Ивет Лалова, Инна Ефтимова и Денис Димитров приключиха участието си на Европейското в зала в Прага на полуфиналите. Ив...
Сравнително лесни за преодоляване серии имат днес на 100 м Ивет Лалова и Инна Ефтимова на европейското първенство по лека атлетика в Цюрих. Защитаваща...
Питещ. Инна Ефтимова се спечели златото на 200 м от Балканиадата по лека атлетика за мъже и жени в Питещ (Рум). При изключително силен насрещен вятър...