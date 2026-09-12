Всичко за Инна Ефтимова

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Лесни серии за Ивет и Инна

Лесни серии за Ивет и Инна

Сравнително лесни за преодоляване серии имат днес на 100 м Ивет Лалова и Инна Ефтимова на европейското първенство по лека атлетика в Цюрих. Защитаваща...

12 август | 6:45
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