Танев иска инкриминиране на посегателствата срещу учители
Инкриминиране на физическите и словесни посегателства срещу учителите. Това предлага образователният ни министърът проф. Тодор Танев. Той представи пр...
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Инкриминиране на физическите и словесни посегателства срещу учителите. Това предлага образователният ни министърът проф. Тодор Танев. Той представи пр...
Медиците вече са защитени от закона както полицаите
София. Инкриминирането на посегателството върху лекари и учители е предвидената мярка, която днес ще разгклежда парлементът. Тези промени в Наказател...