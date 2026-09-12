Атакуваха паркинг инкасатор в Шумен
Нападателят се е качил в кола и е изчезнал от местопроизшествието.
Следете всички новини, анализи и коментари за Инкасатор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нападателят се е качил в кола и е изчезнал от местопроизшествието.
65-годишен кърджалиец заключил в дома си инкасатор заради разногласия за количеството изразходвана вода. В полицията е образувано досъдебно производс...
Клан и бит почти до смърт инкасатор откриха хасковлии на улицата. Зверският инцидент станал на ъгъла между улици "Добруджа" и "Братя Миладинови", къде...