Съдът уволни премиера на Тайланд
Банкок. Конституционният съд на Тайланд призна за виновна премиера на Тайланд Инглук Шинаватра за злоупотреба с власт и тя трябва да се оттгели от пос...
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Банкок. Конституционният съд на Тайланд призна за виновна премиера на Тайланд Инглук Шинаватра за злоупотреба с власт и тя трябва да се оттгели от пос...
Банкок. Тайландското правителство обяви 60-дни извънредно положение в столицата Банкок и околните провинции в опит да се справи с безредиците. Пост...
Протестиращите в Тайланд заплашиха Инглук Шинаватра с "попечителство" в собствения й дом
Банкок. Протестиращите, които се опитват да свалят правителството на Тайланд, затегнаха блокадата около министерствата във вторник, а техният лидер п...
Банкок. Протестиращите са започнали да блокират пътища в някои части на столицата на Тайланд, Банкок, в опит да свалят правителството преди предсрочни...
Банкок. Тайландкисят министър-председател Инглук Шинаватра заяви, че ще разпусне парламента и ще проведе избори "възможно най-скоро", след вълна от...
Банкок. Анти-правителствени демонстранти превзеха офисите на тайландския премиер във вторник, докато полицията стоя и наблюдава, предаде АП. Комплекс...
Банкок. Тайландски демонстранти са обкръжили още няколко министерства по време на антиправителствените демонстрации в Банкок, предадоха световните мед...