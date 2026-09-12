Планират завод за коли във Видин
България може да започне производството на автомобили край Видин. Това е записано в стратегия за привличане на инвестиции в Северозападна България, из...
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България може да започне производството на автомобили край Видин. Това е записано в стратегия за привличане на инвестиции в Северозападна България, из...
Да се преразгледа транспортната стратегия на страната, предлагат от пътния бранш Трасето на магистрала "Хемус" да бъде променено, за да бъде икономич...
Пореден договор за работа в Сърбия е сключила родната компания "Трейс Груп Холд". Фирмата ще подновява железния път в междугарието Пирдоп-Антон с дъл...
Сменят азбестовите тръби, намаляват течовете по мрежата Монтана. От есента на миналата година улиците в Монтана станаха непроходими. Човек остава с в...
София. Всеки ден се инвестират над 1 млн. лв. в транспортната инфраструктура на страната, заяви министърът на транспорта Данаил Папазов при отчета на...