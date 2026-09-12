Всичко за Инфракструктура

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Искат ново трасе за "Хемус"

Искат ново трасе за "Хемус"

Да се преразгледа транспортната стратегия на страната, предлагат от пътния бранш Трасето на магистрала "Хемус" да бъде променено, за да бъде икономич...

28 април | 18:35
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Чиста вода за Монтана

Чиста вода за Монтана

Сменят азбестовите тръби, намаляват течовете по мрежата Монтана. От есента на миналата година улиците в Монтана станаха непроходими. Човек остава с в...

27 април | 18:35
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