България с първи сайт за онлайн продажба на нови автомобили
INFINITI България стартира от днес първия в света сайт за онлайн продажба на автомобили от едноименната премиум марка, както и първaта такава платформ...
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INFINITI България стартира от днес първия в света сайт за онлайн продажба на автомобили от едноименната премиум марка, както и първaта такава платформ...
Infiniti доказа намеренията си за увеличаване на пазарното си присъствие със световната премиера на QX30 Concept по време на автомобилния салон в Жене...
Женева. Infiniti увеличи вълнението в класа на високотехнологичните премиум спортни седани на Международното автомобилно изложение в Женева 2014, след...