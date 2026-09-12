Отвориха инфекциозно отделение заради много болни деца
Благоевград. Бум на болни деца напълни детско отделение в МБАЛ – Благоевград. То разполага с 26 легла, а заболелите малчугани са над 30. Това наложи р...
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Благоевград. Бум на болни деца напълни детско отделение в МБАЛ – Благоевград. То разполага с 26 легла, а заболелите малчугани са над 30. Това наложи р...
Благоевград. Инфекциозното отделение на областната болница в Благоевград остана без лекари. В тази връзка ръководството на лечебното заведение е взело...
Благоевград. Трите лекарки, които имат специалност да работят в инфекциозно отделение, са болни и това доведе до затварянето на отделението в МБАЛ – Б...