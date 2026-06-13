Проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, който гради бъдещето
Удостоен е със званието "почетен гражданин" на Златица и Челопеч за трайния му принос за развитието на региона и социалното благополучие
Следете всички новини, анализи и коментари за индустриалец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Удостоен е със званието "почетен гражданин" на Златица и Челопеч за трайния му принос за развитието на региона и социалното благополучие