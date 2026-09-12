Борисов: Цветанов остава заместник-председател на ГЕРБ
София. Цветан Цветанов остава заместник-председател на ГЕРБ, потвърди председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Във връзка с това, че прокуратурата е поис...
Следете всички новини, анализи и коментари за Имунитет Цветанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Цветан Цветанов остава заместник-председател на ГЕРБ, потвърди председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Във връзка с това, че прокуратурата е поис...
Главният прокурор ще изчака парламентът да заработи
Цацаров: Ние не сме национални предатели, за каквито ни обявиха