Уникално изобретение дава нов начин за изследване на човешкия мозък
Аутизъм, биполярно разстройство, шизофрения - всичко това може да възникне в най-ранните стадии на развитие на мозъка
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Аутизъм, биполярно разстройство, шизофрения - всичко това може да възникне в най-ранните стадии на развитие на мозъка
Намериха първия имплант
Илон Мъск се бави с поставянето на импланта, който обеща, но други действат
Точат и фонда за деца с медицински изделия Близо 3 хил. лв. е разликата между биоимпланти, които се прилагат при ортопедични заболявания. Това става...