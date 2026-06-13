Имперски балет идва с един ТИР декори
Само с един ТИР с уникалните си меки декори пристига през юни на турне у нас Имперският руски балет, създаден преди 21 години от Мая Плисецкая и Гедим...
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Само с един ТИР с уникалните си меки декори пристига през юни на турне у нас Имперският руски балет, създаден преди 21 години от Мая Плисецкая и Гедим...
Само с един ТИР с уникалните си меки декори пристига през юни на турне у нас Имперският руски балет, създаден преди 21 години от Мая Плисецкая и Гедим...