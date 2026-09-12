Вкарват франзелата в съкровищата на ЮНЕСКО
Искат да защитят легендарната багета от имитации
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Искат да защитят легендарната багета от имитации
Има и имитации, които увреждат двигателите на автомобилите
Стоки, имитиращи известни търговски марки на стойност около 4 млн. лв., са иззети при спецакции на криминалисти в Бургас и Варна. Това съобщиха от пре...
Прея с победа от първата нощ на четвъртия сезон на "Като две капки вода". Снощи певицата се представи отлично като Джеймс Браун, изпълнявайки "Living...
Хасково. Имитации с логото на известни модни марки дрехи спряха на границата ни с Турция митничарите при ГКПП Капитан Андреево. Стоката е разкрита пр...