Илко Семерджиев направи прогноза за правителство с втория мандат
„България никога не е била управлявана само от една партия, винаги се е управлявала от коалиции”, допълни той.
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„България никога не е била управлявана само от една партия, винаги се е управлявала от коалиции”, допълни той.
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Това е с решение на СГС
Българският лекарски съюз (БЛС) се договори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и подписа Национален рамков договор за 2017 г. Процедурата...
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София. ДСБ започна предизборната си кампания като обяви водачите си на листи за новия парламент. Лидерът Иван Костов ще е начело на две листи - в Соф...