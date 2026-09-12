Всичко за Илко Семерджиев

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Илко Семерджиев напусна ДСБ

Илко Семерджиев напусна ДСБ

София. Илко Семерджиев напусна Демократи за силна България. Той не одобрява политиката и участието в коалиционното правителство с ГЕРБ, АБВ и ПФ, съоб...

15 ноември | 8:43
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Последният мохикан

Последният мохикан

Лидерът на Десните слуша рок и класическа музикаПолитиката може да е и благородно занимание, смята д-р Илко Семерджиев Отговорност и почтеност. Това...

22 август | 5:20
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Командира си заплю София

Командира си заплю София

София.  ДСБ започна предизборната си кампания като обяви водачите си на листи за новия парламент. Лидерът Иван Костов ще е начело на две листи - в Соф...

01 декември | 21:55
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