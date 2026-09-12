Йотова прогнозира правителство с мандат на КБ
Пазарджик. Илияна Йотова прогнозира след предварителните резултати от изборите, че ще бъде съставено правителство, но няма да бъде направено с мандат...
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Пазарджик. Илияна Йотова прогнозира след предварителните резултати от изборите, че ще бъде съставено правителство, но няма да бъде направено с мандат...
Пазарджик. 400 млн. за подслушване, 400 000 нови безработни и 100 000 закрити фирми. Така ли се управлява държава? ГЕРБ трябва да бъде сложена в папка...
София. Евродепутатът и водач на БСП в 13 МИР на Пазарджик Илияна Йотова призова българските избиратели да дадат своя глас на 12 май, за да се случи пр...
Пазарджик. "През последните години процесът на образование се омаловажава все повече.", категорични бяха учители по време на среща с Илияна Йотова в П...
Винету дава кураж на гербера Василев, Йотова не сваля гривна от майка си, костенурка в чантата на Таня Буруджиева, Пламен Нунев пътува със стихове
София. "ГЕРБ прави избори с патрулки, а ние с хора", заяви червената депутатка Илияна Йотова по време на откриването на доброволческата акция "Заедно...
Пазарджик. "Най – тежкият провал на ГЕРБ е в борбата срещу организираната престъпност и корупцията." Това заяви водачът на листата на Коалиция за Бълг...
С водосвет и с пожелание за успех беше открит новият предизборен щаб на листата на Коалиция за България в Пазарджик. Водачът на листата Илияна Йотов...