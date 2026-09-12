Всичко за Илиян Мицански

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Последни новини Спорт
Представиха Мицански в Полша

Представиха Мицански в Полша

Илиян Мицански се отказа от купчина пари, за да играе отново в полското първенство. Той имаше уникална оферта от Иран, но предпочете да подпише с "Кор...

01 февруари | 15:35
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Илиян Мицански мачка за ЧРД

Илиян Мицански мачка за ЧРД

Карлсруе. Илиян Мицански отново се превърна в герой за "Карлсруе". Българският нападател вкара гол и подаде за още един при 2:0 срещу "Санкт-Паули" в...

21 декември | 19:10
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