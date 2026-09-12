Представиха Мицански в Полша
Илиян Мицански се отказа от купчина пари, за да играе отново в полското първенство. Той имаше уникална оферта от Иран, но предпочете да подпише с "Кор...
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Илиян Мицански се отказа от купчина пари, за да играе отново в полското първенство. Той имаше уникална оферта от Иран, но предпочете да подпише с "Кор...
Карлсруе. Илиян Мицански отново се превърна в герой за "Карлсруе". Българският нападател вкара гол и подаде за още един при 2:0 срещу "Санкт-Паули" в...
Карлсруе. Илиян Мицански изригна с два гола в германската Втора Бундеслига. Българският нападател вкара първото и третото попадения за "Карлсруе" при...
Българският национал Илиян Мицански най-вероятно ще напусне "Кайзерслаутерн" това лято, разкри сайтът liga-zwei.de. Според изданието, голаджията е сре...